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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki feribot kazası için taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki feribot kazası için taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri'nde meydana gelen feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 19:01 Güncelleme:
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin Deyrizor ilinde Fırat Nehri üzerinde bugün (12 Temmuz) meydana gelen feribot kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan ülkemiz, Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir" denildi.

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