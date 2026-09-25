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        Haberler Gündem Teyit DMM: Orient-Express iddiaları dezenformasyon içeriyor

        DMM: Orient-Express iddiaları dezenformasyon içeriyor

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Sirkeci ve Haydarpaşa garlarındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle Venice Simplon-Orient-Express treninin yolcu indirme ve bindirme işlemlerinin Bakırköy Garı'nda gerçekleştirileceğini belirterek, konuya ilişkin iddiaların açıkça dezenformasyon içerdiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 21:50 Güncelleme:
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        DMM: Orient-Express iddiaları dezenformasyon içeriyor

        DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile Venice Simplon-Orient-Express trenine ilişkin iddiaların açıkça dezenformasyon içerdiğini belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında restorasyon çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar nedeniyle diğer ana hat trenleri gibi Venice Simplon-Orient-Express yolcuları için de Halkalı'da değil, Bakırköy Garı'nda iniş ve biniş gerçekleştirilecektir. Söz konusu tren, yolcularını Bakırköy'de indirdikten sonra temizlik, ikmal ve park işlemleri için teknik olarak Halkalı'ya çekilecektir. Süreç tamamen tarihi mirası koruma ve teknik düzenleme çalışmalarından ibarettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülasyonları yayanlar hakkında adli süreçler başlatılmıştır. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #DMM
        #Sirkeci
        #Haydarpaşa
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