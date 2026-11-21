İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye'de eğitimde eşitsizlik derinleşiyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, haberlerde dayanak gösterilen yetişkin eğitim göstergesinin yaklaşık 50 yıl önce okula başlayan kuşakları da kapsadığına dikkat çekti. Farklı dönemlerde eğitime erişim koşullarının birikimli etkisini yansıtan bu oranın zaman içerisinde kademeli olarak değiştiği vurgulandı.

"6-14 YAŞ GRUBUNDA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 99"

DMM'nin açıklamasında, geçmişte eğitime erişimde OECD ortalamasının gerisinde kalan Türkiye'nin, hayata geçirilen reformlarla yetişkin nüfusun eğitim düzeyinde önemli ilerlemeler kaydettiği belirtildi. Türkiye'de 6-14 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 99'a ulaşarak OECD ortalamasının üzerine çıktığı ifade edildi. Ortaöğretimde net okullaşma oranının ise 2002'deki yüzde 50,57 seviyesinden yüzde 82,80'e yükseldiği kaydedildi.

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"TÜRKİYE'DE ORTAÖĞRETİMDE OKUL TERKİ ORANI YÜZDE 1"

OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2026 Raporu'na da yer verilen açıklamada, Türkiye'de ortaöğretimde okul terki oranının yüzde 1 olduğu, aynı göstergede OECD ortalamasının ise yüzde 12 seviyesinde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca Türkiye'de kamu harcamalarından eğitime ayrılan payın yüzde 10'a yakın olduğu ve bu oranla OECD ortalamasının üzerinde yer alındığı belirtildi.

DMM, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim sistemimizdeki somut kazanımları kasıtlı olarak görmezden gelerek algı operasyonu yapmayı amaçlayan bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." (