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        Doğa fotoğrafçısı dağlık alanda ölü bulundu

        Malatya'nın Darende ilçesinde kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki doğa fotoğrafçısı Cahit Girgin, dağlık alanda ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Kayıp doğa fotoğrafçısından acı haber

        Malatya'nın Darende ilçesinde kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki doğa fotoğrafçısı Cahit Girgin, dağlık alanda arama kurtarma ekiplerince ölü bulundu.

        İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Darende ilçesi Hacı Derviş Mahallesi Ilıcak mevkiinde, Hasan Gazi Türbesi'nin arka kısmındaki dağlık alanda meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Cahit Girgin'den (54) bir süre haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda Girgin, gece saat 02.00 sıralarında kayalıklar arasında bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Girgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        İlk değerlendirmelere göre doğa fotoğrafı çekmek amacıyla bölgeye çıkan Girgin'in kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da yayımladığı taziye mesajında, "Darende'nin tanıtımına ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına büyük emek veren kıymetli hemşerimiz Cahit Girgin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. İlçemize kattığı değerler ve geride bıraktığı kıymetli hizmetler daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm Darendeli hemşerilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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