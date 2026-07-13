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        Haberler Gündem Doktor, misafirhanede ölü bulundu

        Doktor, misafirhanede ölü bulundu

        Şanlıurfa'da Yol-İş Sendikası Misafirhanesi'nde konaklayan 34 yaşındaki Doktor Ahmet Güneri, odasında ölü bulundu. Kapıyı açmaması üzerine görevlilerin ihbarıyla odaya giren ekipler, Güneri'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 20:37 Güncelleme:
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        Doktor, misafirhanede ölü bulundu

        Şanlıurfa'da Doktor Ahmet Güneri (34), Yol-İş Sendikası Misafirhanesi'ndeki odasında ölü bulundu.

        Olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Yol-İş Sendikası Misafirhanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, misafirhanede konaklayan Doktor Ahmet Güneri için otel görevlileri odasının kapısı çaldı. Kapıyı açmayınca görevler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güneri'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Güneri cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Güneri'nin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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