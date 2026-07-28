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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dolandırıcı 17, kurban 81 yaşında!

        Dolandırıcı 17, kurban 81 yaşında!

        İstanbul Çatalca'da kendini komiser olarak tanıtan 17 yaşındaki şüpheli 81 yaşındaki yaşlı adamı 1 milyon 600 bin lira dolandırdı. Olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dolandırıcı 17, kurban 81 yaşında!

        Çatalca'da 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.'yi telefonla arayıp kendini komiser olarak tanıttı. M.G.'ye adına telefon hatları açılıp bazı suçlarda kullanıldığını söyleyen F.Y, evindeki para ve altınlarının incelenmesi gerektiğini söyledi.

        DHA'nın haberine göre 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 doları (Yaklaşık 1 milyon 636 bin lira) teslim eden M.G. dolandırıldığını fark edince polise başvurdu.

        Çatalca’da Ferhatpaşa Mahallesi'nde 21 Temmuz'da meydana gelen olayda, kendini 'komiser' olarak tanıtan 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.’yi arayarak adına açılan hatların suçlarda kullanıldığını öne sürdü.

        Korkuya kapılan M.G, evindeki 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 ABD dolarını şüpheliye teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını fark ederek polise başvuran mağdurun ihbarıyla harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen nakit para ve altınlar ise sahibine teslim edildi.

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