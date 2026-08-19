Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Domates serasında 40 kişi zehirlendi!

        Domates serasında 40 kişi zehirlendi!

        Afyonkarahisar'da bir serada yapılan ilaçlamada yaklaşık 40 kişi zehirlendi. 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Domates serasında 40 kişi zehirlendi!

        Afyonkarahisar'daki bir serada yapılan ilaçlama sırasında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin zehirlendiği, 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

        İHA'nın haberine göre olay, merkeze bağlı Erkmen beldesinde 80 kişinin çalıştığı domates üretimi yapılan bir serada ilaçlama çalışması sonrası meydana geldi.

        İlaçlama esnasında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 40'a yakın çalışan rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken çalışanların sağlık durumlarının kontrol edilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı öğrenildi.

        Sağlık ekiplerinin 10 çalışanı hastaneye kaldırdığı, sayının artabileceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #afyonkarahisar
        #haberler
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu