Düştüğü tünelde 2 gün mahsur kaldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan A.A., aracıyla tarihi Titus Tüneli'nin yakınlarına gitti. Tünel çevresinde olduğu esnada A.A., dengesini kaybederek düştü.

İHA'nın haberine göre telefonunu aracında unutan genç, iki gün tünelde mahsur kaldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmasının ardından tünelde mahsur kalan genç, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağabeyinden haber alamamaları üzerine tedirginlik yaşadıklarını ifade eden Mehmet Ali Alacan, kendisini sağ salim bulan ekiplere teşekkür etti.

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"TURİSTLER GEZERKEN GÖRÜYORLAR"

Ağabeyini iki gündür ararken tarihi Titüs Tüneli'nde yarı baygın şekilde bulduklarını ifade eden Mehmet Ali Alacan, "Ağabeyim memur olduğu için hafta sonu kafa dinlemek için tünelin çevresinde gezintiye çıktığını söyledi. Birkaç saat sonra geri dönerken yolu kaybedip ayağı taşa takılıyor. Taşa takılıp dengesini kaybettikten sonra düşüyor ve baygınlık geçiriyor. Baygın olduğundan dolayı hatırlamıyor. Kaybolduğu haberini alınca apar topar Antakya'ya geldik sonra da haber gelince Samandağ'a geldik. Jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı. Titus Tüneli'nde turistler gezerken ağabeyimi görüp durumu yetkililere bildiriyorlar. Allah jandarma ve diğer ekiplerden razı olsun" ifadelerini kullandı.