Efeler'in İkinci Bahar Üniversitesi başladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde kamuoyuna duyurduğu İkinci Bahar Üniversitesi başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimden kültür ve sanata, sağlıktan spora, sosyal yaşamdan kişisel gelişime kadar pek çok farklı alanda fırsatlar sunan proje, kentsel yaşama aktif katılımı artırmayı hedefliyor.

İkinci Bahar Üniversitesi'ne katılmak için herhangi bir eğitim düzeyi, meslek, çalışma geçmişi, emeklilik veya akademik başarı şartı aranmıyor. Kadın ve erkek tüm vatandaşların katılımına açık olan projeden yararlanmak için yalnızca 55 yaşını doldurmuş olmak yeterli kabul ediliyor.

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Efeler Belediyesi öncülüğünde yürütülen proje, Efeler Kent Konseyi koordinasyonunda şekilleniyor. Aynı zamanda Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ve Aydın Tabip Odası iş birliğiyle yürütülen bu anlamlı girişim, tamamen alanında uzman gönüllülerin katkılarıyla sürdürülüyor.

Proje kapsamında düzenlenecek atölyeler, söyleşiler ve sosyal etkinlikler sayesinde katılımcıların hem yeni beceriler kazanma hem de sosyal çevrelerini genişletme fırsatı bulması amaçlanıyor. Efeler'de yaş almış bireylerin bilgi ve tecrübelerini paylaşabileceği, aynı zamanda yenilikçi öğrenme süreçlerine dahil olabileceği bu merkez, ilçenin sosyal dokusuna uzun soluklu bir katkı sunmayı hedefliyor.