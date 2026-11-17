Alibeyköy Barajı'na akan mavi renkli atık su mahalleliyi tedirgin etti

SULTANGAZİ Cebeci Mahallesi, Habipler bölgesindeki tekstil ve kot yıkama atölyelerinden kaynaklandığı öne sürülen mavi renkli atık suyun Alibeyköy Barajı'na akması, bölgede yaşayanları tedirgin etti. Çocukluğundan beri baraj göletinden balık tutup tükettiklerini belirten mahalleli Ahmet Tahirçeoğull... Daha Fazla Göster SULTANGAZİ Cebeci Mahallesi, Habipler bölgesindeki tekstil ve kot yıkama atölyelerinden kaynaklandığı öne sürülen mavi renkli atık suyun Alibeyköy Barajı'na akması, bölgede yaşayanları tedirgin etti. Çocukluğundan beri baraj göletinden balık tutup tükettiklerini belirten mahalleli Ahmet Tahirçeoğulları, "Alibeyköy Barajı'nda balıklar yaşıyor. Biz burada senelerdir balık tutuyoruz ve bu su bütün İstanbul için de kullanılıyor. O suyun barajımıza akmasını istemiyoruz" dedi. (DHA) Daha Az Göster