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        Haberler Gündem Emine Erdoğan COP31'de Sıfır Atık Müzesi'ni açtı

        Emine Erdoğan COP31'de Sıfır Atık Müzesi'ni açtı

        Emine Erdoğan, COP31 kapsamında Antalya'da kurulan Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa farklı ülkelerden lider eşleri, davetliler, sanatçılar ve çevre alanında çalışan isimler katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 21:48 Güncelleme:
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        Sıfır Atık Müzesi kapılarını açtı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını yaptı. Emine Erdoğan, Antalya'daki müzeye COP31 dolayısıyla kentte bulunan bazı devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle geldi.

        SIFIR ATIK MÜZESİ'Nİ LİDER EŞLERİYLE GEZDİ

        Atık kumaş parçaları ve dantellerden tasarlanan kurdeleyi keserek müzenin açılışını gerçekleştiren Emine Erdoğan, lider eşleri ve davetlilerle sergi alanlarını gezdi. Emine Erdoğan ve beraberindekiler, sıfır atık uygulamalarının tarihsel gelişimi, atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm süreçleri, doğal kaynakların korunması ve yeniden kullanım uygulamalarının anlatıldığı bölümleri inceledi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da atık oluşumunun önlenmesi ve oluşan atıkların geri dönüştürülmesine ilişkin bilgi verdi.

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        Gezinin sonunda Emine Erdoğan, lider eşleri ve davetlilerle doğanın korunmasının öneminin vurgulandığı dijital ağacın önünde fotoğraf çektirdi. Açılış programına çevre konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gençler de yoğun ilgi gösterdi.

        AÇILIŞA ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

        Programa Moritanya Cumhurbaşkanının eşi Mariem Dah, Palau Cumhurbaşkanının eşi Valerie Whipps, Burundi Hükümet Başkanının eşi Francine Ntakarutimana, Esvatini Başbakanının eşi Philile Dlamini, Solomon Adaları Başbakanının eşi Veronica Ruala Waletofea, Maldivler Devlet Başkanının eşi Sajidha Mohamed, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanının eşi Amina El-Dilawi ve kızı Estabrak Abdulhamid Al Dibeybe, Malezya Pahang Eyaleti Sultanının eşi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Azerbaycan Cumhurbaşkanının kızı Leyla Aliyeva ve gelini Alyona Aliyeva ile BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri katıldı.

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        Açılışta ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ın yanı sıra Sinem Kobal, Yıldız Çağrı Atiksoy, Almeda Sayışman, Kenan İmirzalıoğlu, Berk Oktay, Tolgahan Sayışman, Görkem Sevindik, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve sanatçı Sinan Akçıl da yer aldı.

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        #Emine Erdoğan
        #haberler
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