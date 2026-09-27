Erzincan'da mercek bulutu ilgi çekti

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde görülen mercek bulutu, gökyüzündeki ilginç görüntüsüyle dikkati çekti

İHA'nın haberine göre yatay ve düzgün yapısıyla UFO’yu andıran bulut, gökyüzü gözlemcilerinin ilgisini çekti.

Doğa olayını fotoğraflayan Prof. Dr. Akın Levent, gökyüzünün zaman zaman yeryüzü kadar etkileyici manzaralar sunduğunu belirterek, mercek bulutunun da bunun örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kısa süreliğine gökyüzünde görülen mercek bulutu, ortaya çıkan görüntüsüyle ilgi uyandırdı.