Erzurum'da arıcılara kovan desteği

Erzurum'un Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eren Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen dağıtım programında, arıcılara ana arı üretiminde kullanabilecekleri çift bölmeli çiftleştirme kovanları verildi.

Kovanlarını teslim alan arıcılar, projede emeği geçenlere teşekkür ederek desteğin arıcılık faaliyetlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile arıcılık işletmelerinin ihtiyaç duyduğu ana arıları kendilerinin üretmesi ve yıl boyunca kullanıma hazır ana arı bulundurması hedefleniyor.

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Proje kapsamında her arıcılık işletmesine 4'er adet çift bölmeli ana arı çiftleştirme kovanı verilecek. Dağıtılan kovanlar sayesinde her işletmenin 16 ila 24 adet ana arı üretmesi bekleniyor. Yüzde 75'i Bakanlık, yüzde 25'i ise üretici katkısıyla karşılanan projede, her bir ünite için üreticiler bin 653,60 TL katkı payı ödedi.

Erzurum genelinde toplam bin 140 adet ana arı çiftleştirme kovanının dağıtılacağı "Ana Arımı Kendim Üretiyorum" projesi ile arıcıların kendi ana arılarını üretmeleri, dışarıdan ana arı temin etme ihtiyacının azaltılması ve bölgedeki arıcılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.