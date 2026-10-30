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        Haberler Gündem Çevre Erzurum'da yaban keçisi avlayanlara 1.3 milyon lira ceza

        Erzurum'da yaban keçisi avlayanlara 1.3 milyon lira ceza

        Erzurum'un İspir ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 18:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erzurum'da avcılara 1.3 milyon lira ceza
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda İspir ilçesi kırsalında yapılan çalışmalarda, 4 kişinin yasa dışı yaban keçisi avladığı tespit edildi.

        Ekipler, bu kişilere mevzuat kapsamında 1 milyon 354 bin lira para cezası kesti ve tüfeklerine el koydu.

        *Fotoğraf: İHA

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        #erzurum haberleri
        #yaban keçisi
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