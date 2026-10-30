Erzurum'da avcılara 1.3 milyon lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İspir ilçesi kırsalında yapılan çalışmalarda, 4 kişinin yasa dışı yaban keçisi avladığı tespit edildi.

Ekipler, bu kişilere mevzuat kapsamında 1 milyon 354 bin lira para cezası kesti ve tüfeklerine el koydu.

*Fotoğraf: İHA