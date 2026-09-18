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        Haberler Gündem Erzurum Yakutiye’de boşanma aşamasındaki çiftin yakınları çatıştı, 1’i polis 12 kişi yaralandı

        Erzurum Yakutiye’de boşanma aşamasındaki çiftin yakınları çatıştı, 1’i polis 12 kişi yaralandı

        Erzurum'da iki ailenin yakınları arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i polis olmak üzere 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 22:35 Güncelleme:
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        Erzurum'da silahlı çatışma: 12 yaralı

        Erzurum’un Yakutiye ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan silahlı çatışmada 1’i polis olmak üzere 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 16.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı semtinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, 3 kişinin evlerinin balkonundan pompalı tüfek ve tabancalarla ateş ettiğini belirledi. İlk müdahalenin ardından bölgeye zırhlı araçlarla özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

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        Polis ekipleri, silahla ateş eden H.Z., Y.Z. ve A.Z.’yi suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çatışmada, bir polis memuru ile O.Z., F.Z., E.Z., Y.T., B.Z., N.Z., R.Z., E.Z., F.Z., B.Z. ve H.Z. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Başından yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralılardan O.Z., F.Z., E.Z. ve Y.T.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ÇİFTİN YAKINLARI KARŞI KARŞIYA GELDİ

        Çatışmanın, Y.E.T.’nin 17 Eylül’de boşanma aşamasında olduğu eşi Z.T.’yi bıçaklamasının ardından iki tarafın yakınları arasında yaşanan husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

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        Çatışan tarafların boşanma aşamasındaki çiftin yakınları olduğu belirtilirken, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çok sayıda kovan ve boş kartuş buldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #Erzurum
        #Yakutiye çatışma
        #haberler
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