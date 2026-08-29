Eski Diyarbakır Belediye Başkanı, 85 yaşında yaşamını yitirdi

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, KOAH nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Zana’nın cenazesinin yarın Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

DEM EŞ BAŞKANLARINDAN TAZİYE MESAJI

DEM Parti, Zana’nın vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinin kıymetli isimlerinden Mehdi Zana’nın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin, sevenlerinin ve Kürt halkının başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

REKLAM

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana için taziye mesajı yayımladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları Türkçe ve Kürtçe paylaşımlarla eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana’nın yaşamını yitirmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

BAKIRHAN: “İNANDIĞI DEĞERLER UĞRUNA AĞIR BEDELLER ÖDEMİŞ BİR İSİMDİ”

Bakırhan, kısa süre önce tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği Zana’nın yeniden sağlığına kavuşmasını dilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

REKLAM

“Diyarbakır eski Belediye Başkanı, Kürt siyasetinin değerli isimlerinden Mehdi Zana’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, bir an önce sağlığına kavuşmasını ve yeniden aramızda olmasını dilemiştik. Ne yazık ki bugün acı haberini aldık.

Mehdi Zana, Kürt siyasi tarihinin en zorlu dönemlerinde mücadele etmiş, inandığı değerler uğruna ağır bedeller ödemiş bir isimdi. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm sevenlerine ve Kürt halkına başsağlığı diliyorum.”

HATİMOĞULLARI: “BIRAKTIĞI DEĞERLİ MİRASI DAİMA HATIRLAYACAĞIZ”

Hatimoğulları ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

“Diyarbakır eski Belediye Başkanı, değerli Kürt siyasetçi ve mücadele insanı Mehdi Zana’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Mehdi Zana’yı, halkının hakları ve özgürlüğü için verdiği mücadele ve bıraktığı değerli mirasla daima hatırlayacağız.

Leyla Zana’ya, kıymetli ailesine, yakınlarına ve Kürt halkına başsağlığı diliyorum.”