Mehdi Zana, 20 Aralık 1940’ta Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dünyaya geldi. “Bilici” olan soyadını daha sonra Kürtçede “bilge” anlamına gelen “Zana” ile değiştirdi. Eski DEP Milletvekili Şükran Zana’nın kardeşi olan Mehdi Zana, eski HDP Milletvekili Leyla Zana ile 1975 yılında evlendi. Zana, iki çocuk babasıydı. Siyasete genç yaşlarda katılan Zana, Devrimci Doğu Kültür Ocakları’nın yöneticileri arasında bulundu. Türkiye İşçi Partisi’ne 1963 yılında katıldı; partinin Silvan şubesinin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve iki yıl şube başkanlığı görevini yürüttü. 1978 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Diyarbakır Belediye Başkanı seçilen Zana, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından tutuklandı. Hakkında verilen mahkûmiyet kararları nedeniyle Diyarbakır, Aydın, Afyonkarahisar ve Eskişehir’deki cezaevlerinde kaldı. Yaşamının farklı dönemlerinde toplam 16 yıl cezaevinde bulunan Zana, 1994’ten itibaren yaklaşık 10 yıl İsveç’te yaşadı. Ekim 2004’te Türkiye’ye dönen Zana, hakkındaki davalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Eski Diyarbakır Belediye Başkanı, 85 yaşında yaşamını yitirdi
Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Zana'nın cenazesi yarın Diyarbakır'da toprağa verilecek
Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, KOAH nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Zana’nın cenazesinin yarın Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.
DEM EŞ BAŞKANLARINDAN TAZİYE MESAJI
DEM Parti, Zana’nın vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinin kıymetli isimlerinden Mehdi Zana’nın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin, sevenlerinin ve Kürt halkının başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana için taziye mesajı yayımladı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları Türkçe ve Kürtçe paylaşımlarla eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana’nın yaşamını yitirmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.
BAKIRHAN: “İNANDIĞI DEĞERLER UĞRUNA AĞIR BEDELLER ÖDEMİŞ BİR İSİMDİ”
Bakırhan, kısa süre önce tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği Zana’nın yeniden sağlığına kavuşmasını dilediklerini belirterek, şunları kaydetti:
“Diyarbakır eski Belediye Başkanı, Kürt siyasetinin değerli isimlerinden Mehdi Zana’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, bir an önce sağlığına kavuşmasını ve yeniden aramızda olmasını dilemiştik. Ne yazık ki bugün acı haberini aldık.
Mehdi Zana, Kürt siyasi tarihinin en zorlu dönemlerinde mücadele etmiş, inandığı değerler uğruna ağır bedeller ödemiş bir isimdi. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm sevenlerine ve Kürt halkına başsağlığı diliyorum.”
HATİMOĞULLARI: “BIRAKTIĞI DEĞERLİ MİRASI DAİMA HATIRLAYACAĞIZ”
Hatimoğulları ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Diyarbakır eski Belediye Başkanı, değerli Kürt siyasetçi ve mücadele insanı Mehdi Zana’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Mehdi Zana’yı, halkının hakları ve özgürlüğü için verdiği mücadele ve bıraktığı değerli mirasla daima hatırlayacağız.
Leyla Zana’ya, kıymetli ailesine, yakınlarına ve Kürt halkına başsağlığı diliyorum.”