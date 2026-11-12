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        Haberler Gündem Trafik Eskişehir'de yeni sistem devrede: İkinci sıraya park edilen araçlara ceza

        Eskişehir'de yeni sistem devrede: İkinci sıraya park edilen araçlara ceza

        Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 5 ana caddede Park İhlali Tespit Sistemi'ni (PİTS) uygulamaya başlatarak ikinci sıraya park eden araç sahiplerine trafik cezası uygulayacak. Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak, "Yaya kazalarımız maalesef bu yüzden artabiliyor. Yaya kazalarının haricinde araç kazalarıyla ilgili de ciddi problemler oluyor İkinci sıra park konusu, görüşü kapattığı için trafik açısından çok ciddi riskler doğurabilecek vaziyette" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        Eskişehir'de ikinci sıra parka ceza uygulanacak

        Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 5 ana caddede Park İhlali Tespit Sistemi'ni (PİTS) hayata geçirdi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kentte bulunan 5 işlek caddeye kamera sistemi kuruldu. PİTS ile caddelerde ikinci sıraya park edilen araçların plakaları otomasyon üzerinden sisteme düşecek. Görevli personelin kontrollerinin ardından hatalı park edildiği belirlenen araçlara, 1246 lira ceza uygulanacak.

        İlk olarak Nilüfer Caddesi, Birlik Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Cengiz Topel Caddesi ve Sakarya Caddesi'nde uygulanmaya başlanan sistemin, önümüzdeki süreçte kent genelindeki birçok cadde ve bulvarda uygulanacağı öğrenildi.

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        "DÜN İTİBARIYLA DEVREYE ALDIK"

        Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak, yaptığı açıklamada, PİTS'in öncelikle hatalı parkların tespit edilmesini sağlayan otomatik bir sistem olduğunu söyledi.

        PİTS'in, POLNET sistemimiz üzerinden, hatalı parkları tespit edip bildirdiğini anlatan Solak, şöyle konuştu:

        "Biz de kontrollerini sağlayıp gerekli ceza işlemlerini uygulamaya koyuyoruz. Öncelikle bizim hedefimiz, şehrimizin en önemli ana güzergahlarında, özellikle ikinci sıra parkları en aza indirmek. Bunları en minimum seviyede şehrimizde görmeyi sağlamaktır. Bunun için de Park İhlali Tespit Sistemi'ni, dün itibarıyla devreye aldık. Dün itibarıyla da çalışmalarımız başladı."

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        "İHLALİN 1246 LİRA CEZASI VAR"

        Solak, ikinci sıraya park edildiği belirlenen araçların kazalara neden olabildiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Yaya kazalarımız maalesef bu yüzden artabiliyor. Yaya kazalarının haricinde araç kazalarıyla ilgili de ciddi problemler oluyor İkinci sıra park konusu, görüşü kapattığı için trafik açısından çok ciddi riskler doğurabilecek vaziyette. Öncelikle biz bunu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61. maddesi gereğince ve bize verilen yetkiye dayanarak uyguluyoruz. İhlalin 1246 lira cezası var. Vatandaşlarımız bu ana güzergahlarda ve önemli gördükleri işlerini daha farklı yerlere araçlarını park ederek gerçekleştirsinler. Bu cezayla karşılaşmalarını biz istemiyoruz."

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        5 FARKLI LOKASYONDA UYGULANIYOR

        Sistemin ilerleyen süreçte daha fazla noktada aktif halde çalışacağını belirten Solak, "Şu an ilk etapta 5 caddemizde uygulanıyor. Diğer lokasyonlarla ilgili, bu tarz ihlallerin gerçekleştiği diğer lokasyonlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen süreçte buralarda da çalışma yapacağız." diye konuştu.

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