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        Hamamda facia! Ölü bulundu!

        Eskişehir'de bir hamamda facia yaşandı. Olayda 71 yaşındaki Nezat Tiryaki, küvet içinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tiryaki'nin hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Hamamda facia! Ölü bulundu!

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir kişi hamamda ölü bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir hamama giden 71 yaşındaki Nezat Tiryaki'yi küvet içinde hareketsiz görenler durumu hamam işletmecisine bildirdi.

        İhbar üzerine hamama polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tiryaki'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tiryaki'nin cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

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