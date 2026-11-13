Evinde bulundu, cezası ağır oldu

Evinde beslediği tespit edildi, cezası ağır oldu
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir evde bulunan kaya kartalı, koruma altına alındı. Kaya kartalını usulsüz beslediği belirlenen kişiye 205 bin 29 lira ceza kesildi
Giriş: 13 Kasım 2026 - 11:58 Güncelleme:
Denizli'nin Çivril ilçesinde evinde kaya kartalı beslediği tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.
Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte yaban hayatının korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde usulsüz şekilde evinde kaya kartalı beslendiği tespit edilen şüpheliye denetim yapıldı.
Denetimde evde bulunan kaya kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından koruma altına alındı. Gerekli sağlık kontrollerinden geçirilen kartal, ekipler tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaya kartalını usulsüz beslediği belirlenen kişiye ise ilgili mevzuat kapsamında toplam 205 bin 29 lira idari para cezası ve tazminat yaptırımı uygulandı.
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