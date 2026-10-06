Fatih'te evde temizlik ve kişisel bakım desteği

İstanbul'un Fatih Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Yaşlı Hizmetleri Birimi ekipleri, ihtiyaç tespiti yapılan vatandaşları evlerinde düzenli olarak ziyaret ederek yaşam alanlarının temizliğinden kişisel bakıma kadar farklı alanlarda destek sağlıyor.

2026 yılında yaklaşık 1000 hanede 1400 yaşlı vatandaşa ulaşan ekipler, yaklaşık 1000 haneye evde temizlik, 250 kişiye ise kişisel bakım hizmeti verdi. Özellikle yalnız yaşayan, hareket kabiliyeti sınırlı veya günlük işlerini yapmakta zorlanan yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan ekipler, ziyaretler sırasında tespit edilen diğer sosyal ihtiyaçları da belediyenin ilgili birimlerine yönlendiriyor.

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Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaşlılara yönelik hizmetlerin sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Büyüklerimizin kendi evlerinde, alıştıkları çevrede huzurla yaşamalarını önemsiyoruz. Temizlikten kişisel bakıma kadar ihtiyaç duydukları alanlarda yanlarında oluyoruz. En önemlisi de yalnız olmadıklarını, ihtiyaç duyduklarında kapılarını çalacak birilerinin bulunduğunu bilmelerini istiyoruz."

Turan, yaşlılara yönelik sosyal hizmetleri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.