Fatih Terim, MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim ile MHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
Giriş: 10 Kasım 2026 - 18:08 Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'i kabul etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin, "Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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