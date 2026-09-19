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        Haberler Gündem İstanbul Fatih ve Beyoğlu’nda koşu etkinliği nedeniyle trafik düzenlemesi yapılacak

        Fatih ve Beyoğlu’nda koşu etkinliği nedeniyle trafik düzenlemesi yapılacak

        İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar yarın belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüler için alternatif güzergahları açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 17:32 Güncelleme:
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        İstanbul'da bazı yollar kapanacak

        İstanbul’da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında saat 06.00’dan programın tamamlanmasına kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

        FATİH’TE KAPATILACAK YOLLAR

        Fatih ilçesinde Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü’nün Fatih yönü trafiğe kapalı olacak.

        Sürücülerin alternatif güzergah olarak Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü’nü kullanabileceği belirtildi.

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        BEYOĞLU’NDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

        Beyoğlu ilçesinde ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü’ne katılım yolları araç trafiğine kapatılacak.

        Yetkililer, sürücülerin ulaşım planlarını kapatılacak yolları dikkate alarak yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

        FOTO: İHA arşivi

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        #istanbul yollar kapalı
        #koşu etkinliği
        #haberler
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