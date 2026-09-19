Fatih ve Beyoğlu’nda koşu etkinliği nedeniyle trafik düzenlemesi yapılacak

İstanbul’da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında saat 06.00’dan programın tamamlanmasına kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

FATİH’TE KAPATILACAK YOLLAR

Fatih ilçesinde Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü’nün Fatih yönü trafiğe kapalı olacak.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü’nü kullanabileceği belirtildi.

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BEYOĞLU’NDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Beyoğlu ilçesinde ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü’ne katılım yolları araç trafiğine kapatılacak.

Yetkililer, sürücülerin ulaşım planlarını kapatılacak yolları dikkate alarak yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

FOTO: İHA arşivi