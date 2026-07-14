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        Haberler Gündem FETÖ'cü polislere gönderilen 'Askerle çatışmayın' mesajı tutanaklarda

        FETÖ'cü polislere gönderilen 'Askerle çatışmayın' mesajı tutanaklarda

        FETÖ'nün Emniyet imamı Temel Alsancak'ın, 15 Temmuz günü FETÖ'cü polislere gönderdiği, 'Darbeyi gerçekleştiren askerlere karşı direnmeyin, askerle çatışmayın' şeklinde gönderdiği mesaj mahkeme tutanaklarına geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 22:56 Güncelleme:
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        FETÖ'cü polislere gönderilen 'Askerle çatışmayın' mesajı tutanaklarda

        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken, o gün yaşananlar itiraflarla ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahkeme tutanaklarına yansıyan mesajlar, sistemli ve koordinasyon içinde hareket edilmesi için gösterilen çabayı ortaya koydu. Bunlardan birisi de FETÖ’nün Emniyet imamı Temel Alsancak’ın talimatı olarak tutanaklara geçti. 15 Temmuz günü FETÖ’cü polislere Emniyet imamı Temel Alsancak’tan iletilen mesajda 'Darbeyi gerçekleştiren askerlere karşı direnmeyin, askerle çatışmayın' ifadesi yer aldı. WhatsApp üzerinden yollanan mesajdaki talimat, Temel Alsancak’a bağlı çalışmış olan mahrem imamların sosyal medya paylaşımlarındaki itiraflarda da ortaya çıktı.

        TRT, TÜRKSAT, DİGİTURK gibi yayın kuruluşlarına yönelik baskınları örgütün bilişim yapılanması organize etti. Halkın bilgi alma hakkını kendi istedikleri gibi yönetebilmek için sivil mühendisler 'abilerinin' kontrolü altında hem Ankara hem de İstanbul’da bu yayın kuruluşlarına baskın yaptı. O gece tüm FETÖ’cüler darbe girişiminin bir şekilde başarıya ulaşması için çaba gösterdi. FETÖ’nün mülki idare yapısı da o gece kendine verilen görevleri yerine getirmeye çalıştı. Anadolu’nun farklı yerlerinde sayıları az da olsa FETÖ mensubu mülki idare amirleri darbe gecesi okunan salaları susturmaya çalıştı.

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