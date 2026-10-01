Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Kuzey Ege’de beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00 ve 21.00 seferleri yapılamayacak.

Gökçeada’dan ise saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi.

BOZCAADA HATTINDA DA İPTALLER VAR

Geyikli-Bozcaada hattında da bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Buna göre Geyikli’den saat 08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00 seferleri gerçekleştirilmeyecek.

Bozcaada’dan yapılması planlanan saat 07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 seferleri de iptal