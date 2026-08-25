'Forza' ve ‘Yalı’ operasyonunda 51 tutuklama!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Göztepe taraftar grupları ‘Forza’ ve ‘Yalı’ içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması olduğu bilgisi sonrası çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre 19 Eylül 2025’te Emircan Övüç’ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada, iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 59 şüpheli belirlendi, bunlardan 27’sinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda İzmir merkezli 4 ilde 21 Ağustos’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, firari 3 kişiye henüz bulunamadı. Adreslerde yapılan aramalarda; silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25’i tutuklandı.

YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Soruşturma kapsamında hakkında yeniden gözaltı kararı verilen ve halen cezaevindeki 27 şüpheli de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26’sı yeniden tutuklandı. Böylelikle dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 51’e yükseldi.