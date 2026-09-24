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        "Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali" başladı

        Dondurma ve tatlı üreticilerinin ürünlerini beğeniye sunduğu "Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali" Başkent'te başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 19:03 Güncelleme:
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        Başkent'te Altınpark Expo Center'da düzenlenen "Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali"nde, 72 firmanın katılımıyla satışa sunulan dondurma ve çeşitli yöresel tatlılar, ziyaretçilerden ilgi gördü.

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        Bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivalde, acı ve ekşi dondurma yeme yarışmaları düzenlendi, kazananlara dondurma hediye edildi.

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        Şef Salih Güney, acı ve ekşi dondurmalarla ilgili, AA muhabirine bilgi verdi.

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        Dondurmayı bir gece önceden acı aromayla birleştirdiklerini anlatan Güney, sabah da acının işlemesi için dondurmayı yoğurduklarını söyledi. Güney, ekşi dondurmayı ise sumak ekşisinden ürettiklerini belirterek, "O biraz daha zahmetliydi. Bir kilo dondurmaya bir kilo civarında sumak ekşisi koyduk" dedi.

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        Şef Güney, festivale farklı bir tat katmak istedikleri için bu dondurmaları ürettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Klasiğin dışına çıkarak daha farklı neler yapmak istediğimizi düşündük. Aslında bir sonraki hedefimiz dondurmadan turşu yapmak. Bu da yarın görücüye çıkacak, yarın dondurmadan turşu yapacağız. Bir gece öncesinden dondurmaları turşu suyuna basıyoruz, bir günün ardından leblebi tozuyla bağlıyoruz."

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        Festival Koordinatörü Tevfik Çayır ise bu yıl yöresel tatlara ağırlık vermek istediklerini belirterek, yöresel lezzetler üreten firmaları da festivale davet ettiklerini söyledi.

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        Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali, 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

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        #ankara haberleri
        #dondurma ve tatlı festivali
        #yöresel tatlılar
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