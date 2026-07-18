Atabey Göleti'nde meydana gelen obrukun, Konya'daki düden oluşumundan farklı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Karstik bölgelerde, ülkemizin büyük bir kısmı karstik bölge biliyorsunuz, barajlarda karşılaşılan handikaplardan biri de budur. Konya'da daha çok karşılaşılan düden oluşumundan farklı olarak burada, halihazırda yüzeyde bulunan suyun yer altındaki boşlukları genişletmesinden söz ediyoruz. Ancak Konya'da durum biraz farklı. Oradaki boşluklar, karbondioksitin yağmur suyuyla birlikte kalsiyum tabakalarını eritmesi sonucu oluşuyor. Burada ise durum farklı" ifadelerini kullandı.

"Bu, jeolojik bir handikaptır"

Meydana gelen obrukta şu aşamada insan kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar ya da olumsuzluğa rastlanmadığını belirten Yıldırım, "Tabii ki bunu raporla göreceğiz. Bu, barajların doğal süreç içerisinde karşılaşabileceği handikaplardan biri. Ortaya çıkan bu düden benzeri yapı DSİ tarafından zaten izole edilmiş, muhtemelen gideri de kapatılmıştır. Doksan üç, doksan dört yıllarından beri faaliyet gösteren Atabey Göleti'nin tekrar su tutabilecek hale getirileceği DSİ görevlileri tarafından da bildiriliyor. Bundan sonra bu düdenin muhtemelen işlevi ortadan kaldırılacak ve gölette yeniden su tutulmaya başlanacaktır. Aslında bu seneye kadar bütün sulak alanlarımızda, göllerimizde, baraj göllerimizde, göletlerimizde ve benzeri yapılarda kuraklığın ve özellikle insan kullanımından kaynaklanan hataların sonucunda çok büyük çekilmelerle karşı karşıyaydık. Ancak meteorolojik açıdan bu sene oldukça fazla yağış aldık. Bölgemiz bu yağışlar sayesinde su aldı ve bütün sabit su kaynaklarımız neredeyse limitlerine kadar doldu. Maalesef kar yağmadığı için yer altı kaynaklarımız yeterince beslenmedi. Yüzey kaynaklarımız doldu; yani göllerimiz yağmur sularının birikmesiyle doldu. Bu nedenle bu yıl meydana gelen bu durumu kuraklıkla ilişkilendirmek çok doğru olmaz. Bu, jeolojik bir handikaptır. Bundan kaynaklı olarak Atabey Göleti'nin su kaybettiğini söylemek daha doğru olur. Geçen yıl yaz ayında Atabey Göleti'ni ziyaret ettiğimizde meydana gelen çekilme ise tamamen kuraklık ve insan kullanımıyla ilişkilendirilebilecek bir durumdu. Ancak bu yıl gayet güzel dolmuş olan göllerimizden biri olan Atabey Göleti, dediğimiz gibi bu jeolojik handikap sonucunda maalesef suyunun büyük bir kısmını kaybetmiş durumda" şeklinde konuştu