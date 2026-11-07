Şanverdi, kadın kooperatiflerinin daha başarılı olması ve üretimlerini artırabilmesi için onları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Çilek üretimimizin bölgemizde olumlu sonuç vermesinden dolayı buradaki üretimimizi artırmak için bu yıl sonbaharda dikimlerimizi gerçekleştireceğiz. Burası yüksek rakımlı bir köy. Dolayısıyla burada aslında yayla çilekçiliği yapıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar, üreticimizin memnuniyetinden dolayı üretimimizi artırmaya devam edeceğiz. Bu sezon yaklaşık 1,5 ton civarında bir üretim bekliyoruz" diye konuştu.