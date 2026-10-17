Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İbrice Limanı'nda hayata geçirdiğimiz 'MiniaEdirne yapay resif ve su altı tarih müzesi projesi', deniz canlılarına yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Edirne'mizin simge eserleri Selimiye Camii, Meriç Köprüsü, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı ve Makedonya Saat Kulesi'ni Saros'un mavilikleriyle buluşturduğumuz projemizden sevindirici görüntüler geldi. Yapay resiflere ahtapotların ve bölgemizde yuvalama alanları oldukça sınırlı olan kalamarların yumurta bıraktığı, bugün kaydedilen görüntülerle belgelendi. Bu gelişme, deniz ekosistemine yeni yaşam alanları kazandırma hedefimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Saros’un doğal zenginliğini korumak, deniz yaşamını desteklemek ve Edirne'mizin tarihi mirasını su altında da yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.