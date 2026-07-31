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        Haberler Gündem Gazeteci Cem Küçük hakkında tutuklama talebi

        Gazeteci Cem Küçük hakkında tutuklama talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, savcılık ifadesinin ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 18:08 Güncelleme:
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        Cem Küçük için tutuklama talebi

        Gazeteci Cem Küçük, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alınan Gazeteci Cem Küçük, gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Küçük, bugün adliyeye sevk edildi.

        TUTUKLAMA TALEBİ

        Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Cem Küçük, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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