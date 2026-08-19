Giresun'da kaza sonrası silahlı saldırı: 1 ölü

Giresun'da iddiaya göre, Keşap-Karabulduk yolu Dokuztepe köyü mevkisinde çarpışan iki aracın sürücüleri S.Ç. ve S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç, diğer aracın sürücüsüne tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. AA'nın haberine göre ekipler, S.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli S.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.