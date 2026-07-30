Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Göçük faciası! 2 can kaybı!

        Göçük faciası! 2 can kaybı!

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaşanan faciada toprak altında kalan işçilerden Enis Bayram ve Süleyman Kaya yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 17:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göçük faciası! 2 can kaybı!

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçilerden Enis Bayram (29) ve Süleyman Kaya (34) yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden konut inşaatının altyapı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

        Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede, toprak altında kalan işçiler Enis Bayram ve Süleyman Kaya'ya ulaştı. İşçilerin hayatını kaybettiği saptandı. Yapılan çalışmayla Bayram ve Kaya'nın cansız bedenleri, göçük altından çıkarıldı. Bu sırada işçilerin mesai arkadaşları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

        Şanlıurfa'da, kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bugün Ne Oldu? 30 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Temmuz 2026 haberleri
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!