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        Haberler Gündem Güncel Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

        Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 19:00 Güncelleme:
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        Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Buna göre; Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.

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