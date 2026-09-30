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        Haberler Gündem Politika Görele’de Hasbi Dede dönemi sona erdi, yeni başkan seçilecek

        Görele’de Hasbi Dede dönemi sona erdi, yeni başkan seçilecek

        Giresun'un Görele ilçesinde görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı. Kararın kesinleşmesinin ardından Görele Belediye Meclisi yeniden toplanarak belediye başkanını seçecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Görele'de yeniden seçim yapılacak

        Giresun’un Görele ilçesinde görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

        Dede’ye, lise öğrencisi Tuana Elif Torun’a (16) karşı “çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçundan verilen cezanın kesinleşmesiyle birlikte Görele Belediye Meclisi’nde yeni başkanlık seçimi yapılacak.

        SORUŞTURMA SONRASI TUTUKLANMIŞTI

        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, 8 Şubat’ta lise öğrencisi Tuana Elif Torun’a sosyal medya üzerinden gönderdiği öne sürülen mesajlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan Dede, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Savcılığın itirazı üzerine yeniden adliyeye çağrılan Dede, “çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklandı.

        İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede hakkında, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        BELEDİYEDE BAŞKAN VEKİLİ DÖNEMİ

        Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        Görele Belediye Meclisi’nde yapılan seçim sonucunda CHP’li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili olarak görevlendirildi.

        Dede ise CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Aysel Uzun da daha sonra Yeni Parti’nin kuruluşunun ardından CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye katıldı.

        TUANA ELİF TORUN HAYATINI KAYBETTİ

        Davanın mağduru Tuana Elif Torun, ikinci duruşma öncesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

        Torun’a 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde yol kenarında yürüdüğü sırada Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı.

        Ağır yaralanan Torun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında sürücü tutuklandı.

        CEZA İSTİNAFTA ONANDI

        Görele 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Hasbi Dede hakkında “çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

        Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararına ilişkin incelemesini tamamladı. İstinaf mahkemesi, verilen hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak onadı.

        Kararın kesinleşmesinin ardından Görele Belediye Meclisi yeniden toplanacak. Meclis üyeleri yapılacak seçimle belediye başkanını belirleyecek.

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