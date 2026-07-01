Güdül'de arıcılara kovan desteği

Güdül'de arıcılara yüzde 50 hibe ile kovan desteği
Ankara'nın Güdül ilçesinde arıcılara yüzde 50 hibe ile kovan desteğinde bulunuldu
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:25 Güncelleme:
Ankara'nın Güdül ilçesinde 28 arıcıya yüzde 50 hibe ile kovan desteğinde bulunuldu. Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı açıklamada, üreticinin yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları işbirliği kapsamında arıcılara sağlanan desteğe değinen Doğanay, şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediyemizin işbirliğiyle ilçede arıcılık yapan 28 vatandaşımıza yüzde 50 hibe ile 232 arı kovanı desteği sağladık."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ