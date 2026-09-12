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        Haberler Gündem Hakkari Yüksekova’da şehit sözleşmeli er için tören düzenlendi

        Hakkari Yüksekova’da şehit sözleşmeli er için tören düzenlendi

        Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Şehit er Ziyar Koparan toprağa verildi

        Iğdır’da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan, memleketi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

        24 yaşındaki, 1 çocuk babası Koparan’ın naaşı, Iğdır’daki askerî törenin ardından askeri helikopterle Hakkari’nin Yüksekova ilçesine getirildi.

        Şehidin cenazesi, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’ndan alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ailesi de Yüksekova’ya gelerek cenaze törenine katıldı.

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        Mustafa Zeydan Camisi’nde düzenlenen törene; Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        ŞEHİT ASKER DUALARLA UĞURLANDI

        Cenaze töreninde şehit Ziyar Koparan için dualar okunarak helallik alındı.

        Törenin ardından askeri personel tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, Esenyurt Mahallesi’ndeki TOKİ Mezarlığı’na götürüldü.

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        Ziyar Koparan, burada okunan dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        #Ziyar Koparan
        #Yüksekova
        #haberler
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