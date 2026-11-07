Haliç kıyısı yeni yüzüyle hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Eminönü Meydanı ve Unkapanı Köprü Arası Çevre Düzenlemesi 2. Etap İnşaatı tamamlanarak İstanbulluların kullanımına açıldı. Daha önce yürüyüş ve ulaşım açısından çeşitli zorluklar yaşanan sahil hattı, yapılan düzenlemelerle yürüyüş, dinlenme, spor ve sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebildiği bir buluşma noktasına dönüştü.

İBB'nin toplam 28 bin 150 metrekare proje alanı ve 25 bin 185 metrekare inşaat alanını kapsayan çalışmasında seyir ve dinlenme alanlarıyla yeniden düzenlenen kıyı şeridinde, 240 metrekare kullanım alanına sahip bir kafe yapısı, 681 metrekare büyüklüğünde bir çocuk oyun alanı, 155 metrekare seyir basamakları, bisiklet parkuru ve yeşil alanlar yer alıyor.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Eminönü sahili yeni yapılan seyir basamakları, yeşil alanları, çocuk oyun alanı, kafe yapısı ve bisiklet güzergâhıyla İstanbulluların yalnızca geçtiği bir güzergâh olmaktan çıkarak vakit geçirdiği, yürüyüş yaptığı ve Haliç manzarasının keyfini çıkardığı bir yaşam alanına dönüştü. Çocuk oyun alanları sayesinde minikler keyifli vakit geçirirken aileler de sahilde dinlenme ve sosyalleşme imkânı buluyor.