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        Haberler Gündem Güvenlik Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 287 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 287 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 04:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sınır kapısında 287 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen bir TIR'da şüphe üzerine arama gerçekleştirdi.

        Arama sırasında narkotik dedektör köpek Atlas'ın tepki verdiği TIR'da bölmede 255 ayrı paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #edirne
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        #Hamzabeyli Sınır Kapısı
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