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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da down sendromlu Pınar'ın gelinlik hayali gerçek oldu

        Hatay'da down sendromlu Pınar'ın gelinlik hayali gerçek oldu

        Hatay Kırıkhan'da gelinlik giyme hayali kuran Down sendromlu Pınar Aksoy için düğün töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 03:58 Güncelleme:
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        Down sendromlu Pınar'ın gelinlik hayali gerçek oldu

        Kırıkhan ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Aksoy'un gelinlik giyme ve düğün hayali, ilçedeki bir rehabilitasyon merkezince düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programın gerçekleştiği tesise konvoy eşliğinde gelinliğiyle gelen Aksoy, pasta keserek davetliler ve yakınlarıyla eğlendi.

        Ağabey Bestami Aksoy, kardeşinin mutluluğu için organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Rehabilitasyon merkezinin müdürü Ersan Gök de Aksoy'un hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Organizasyona MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı da katıldı.

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        #Hatay
        #Down Sendromu
        #Kırıkhan
        #haberler
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