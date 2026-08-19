Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Hatay'daki çocuklar için "İz Bırak" projesi

        Hatay'daki çocuklar için "İz Bırak" projesi

        İz Bırak projesi, Hatay'da konteyner yaşam alanında hayatlarını sürdüren çocuklara ulaşarak, onlara eğitici ve öğretici temalarda ücretsiz atölyeler düzenleyecek. Çocuklar bu sosyal sorumluluk projesiyle hem bireysel potansiyellerini keşfedecek hem de geleceğe umut dolu bir iz bırakacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 15:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hatay'daki çocuklar için "İz Bırak" projesi

        Depremden etkilenen illerimizden Hatay’da konteyner yaşam alanında hayatlarını sürdüren çocuklara ulaşmayı amaçlayan İz Bırak projesi, çocukların eğitici ve öğretici temalardaki ücretsiz atölyelere katılarak hem bireysel potansiyellerini keşfetmelerine hem de geleceğe umut dolu bir iz bırakmalarına katkı sağlayacak.

        Çocukların hayatlarına anlamlı bir iz bırakmayı hedefleyen yeni bir sosyal sorumluluk projesi geliştiren Türk Henkel, bu proje kapsamındaki atölyeler, öğrenme sürecini eğlenceli hale getirecek farklı temalardaki ilgi çekici eğitimlerle, çocukların günlük hayatta uygulayabilecekleri pratik bilgiler edinmelerini sağlayacak ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

        “Yaratıcı Bilim” atölyesinde çocuklar eğlenceli deneyler yaparak keşfetme ve problem çözme yeteneklerini geliştirirken, “Geri Dönüşüm ve Çevre Bilinci” atölyesinde atıklardan ürün tasarlama gibi projelerle çevre bilinci kazanarak yaratıcılık becerilerini güçlendirecek.

        REKLAM

        “Sanat ve Tasarım” atölyesi sayesinde el ve göz koordinasyonları ile estetik anlayışlarını geliştirecek olan çocuklar, "Sağlık ve Hijyen Farkındalığı” atölyesinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanacak.

        “Enerji Tasarrufu ve İklim Değişikliği” atölyesinde ise çevresel farkındalıklarını artırarak sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufu bilinci edinecek.

        DEPREMDEN ETKİLENEN 200'DEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞILACAK

        Hatay'daki İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda düzenlenecek atölyelerde eğitim, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek.

        8-12 yaş grubundaki çocukların katılımına açık olacak proje ile depremden etkilenen 200’den fazla çocuğa ulaşılarak, yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi, çevre bilinci kazandırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #İz Bırak projesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı