Hatay'daki çocuklar için "İz Bırak" projesi

Depremden etkilenen illerimizden Hatay’da konteyner yaşam alanında hayatlarını sürdüren çocuklara ulaşmayı amaçlayan İz Bırak projesi, çocukların eğitici ve öğretici temalardaki ücretsiz atölyelere katılarak hem bireysel potansiyellerini keşfetmelerine hem de geleceğe umut dolu bir iz bırakmalarına katkı sağlayacak.

Çocukların hayatlarına anlamlı bir iz bırakmayı hedefleyen yeni bir sosyal sorumluluk projesi geliştiren Türk Henkel, bu proje kapsamındaki atölyeler, öğrenme sürecini eğlenceli hale getirecek farklı temalardaki ilgi çekici eğitimlerle, çocukların günlük hayatta uygulayabilecekleri pratik bilgiler edinmelerini sağlayacak ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

“Yaratıcı Bilim” atölyesinde çocuklar eğlenceli deneyler yaparak keşfetme ve problem çözme yeteneklerini geliştirirken, “Geri Dönüşüm ve Çevre Bilinci” atölyesinde atıklardan ürün tasarlama gibi projelerle çevre bilinci kazanarak yaratıcılık becerilerini güçlendirecek.

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“Sanat ve Tasarım” atölyesi sayesinde el ve göz koordinasyonları ile estetik anlayışlarını geliştirecek olan çocuklar, "Sağlık ve Hijyen Farkındalığı” atölyesinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanacak.

“Enerji Tasarrufu ve İklim Değişikliği” atölyesinde ise çevresel farkındalıklarını artırarak sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufu bilinci edinecek.

DEPREMDEN ETKİLENEN 200'DEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞILACAK

Hatay'daki İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda düzenlenecek atölyelerde eğitim, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek.

8-12 yaş grubundaki çocukların katılımına açık olacak proje ile depremden etkilenen 200’den fazla çocuğa ulaşılarak, yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi, çevre bilinci kazandırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.