Havalandırma arızalanınca 4 bin tavuk öldü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçiminin ardından konuştu

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- ÜSKÜDAR Belediye Meclisi'nde bugün gerçekleşen başkan vekili seçiminin ardından konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı ve bu, kameralara da gösterilmedi. Biz bütün hukuki h... Daha Fazla Göster Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- ÜSKÜDAR Belediye Meclisi'nde bugün gerçekleşen başkan vekili seçiminin ardından konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı ve bu, kameralara da gösterilmedi. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık" dedi. (DHA) Daha Az Göster