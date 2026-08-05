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        Haberler Gündem Güncel Mudurnu'daki çiftliğin havalandırması arızalanınca 4 bin tavuk öldü

        Mudurnu'daki çiftliğin havalandırması arızalanınca 4 bin tavuk öldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde elektrik panosundaki arıza nedeniyle havalandırma sisteminin durması sonucu yaklaşık 4 bin tavuk öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 18:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Havalandırma arızalanınca 4 bin tavuk öldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde meydana gelen olayda, A.K.'ye ait tavuk çiftliğinde elektrik panosunda arıza yaşandı.

        Arıza nedeniyle havalandırma sistemi bozulunca çiftlikteki hava sirkülasyonu durdu. Oksijen seviyesinin düşmesi sonucu yaklaşık 4 bin tavuk öldü.

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