Havalandırma arızalanınca 4 bin tavuk öldü

Mudurnu'daki çiftliğin havalandırması arızalanınca 4 bin tavuk öldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde elektrik panosundaki arıza nedeniyle havalandırma sisteminin durması sonucu yaklaşık 4 bin tavuk öldü
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 18:13 Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde meydana gelen olayda, A.K.'ye ait tavuk çiftliğinde elektrik panosunda arıza yaşandı.
Arıza nedeniyle havalandırma sistemi bozulunca çiftlikteki hava sirkülasyonu durdu. Oksijen seviyesinin düşmesi sonucu yaklaşık 4 bin tavuk öldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ