Haziran yağışlarında yüzde 90'lık rekor artış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık yağış raporlarına göre 2026 yılı Haziran ayında, Türkiye genelinde metrekareye ortalama 23,7 kilogram yağış kaydedildi.

DHA'nın haberine göre metrekareye 33,6 kilogram ortalama yağışın olduğu 1991-2020 yılları haziran ayı normaline göre yağış yüzde 30 azalırken, metrekareye 12,5 kilogram olan geçen yıl haziran ayı yağışına göre yüzde 90 artış yaşandı.

YÜZDE 80'DEN FAZLA ARTIŞ VE AZALMA

Yağışlar Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar'ın güneybatı kesimleriyle, Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla arttı. Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümü ile Kuzey Ege, Bartın, Sinop, Kastamonu, Samsun, Mersin, Hatay ve Kaş çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı. Bölge genelinde haziran ayı yağışları Akdeniz Bölgesi hariç tüm bölgelerde normallerinin altında gerçekleşirken, tüm bölgelerde yağışlar geçen yıl yağışlarının üzerinde kaydedildi.

EN FAZLA RİZE, EN AZ MARDİN'E YAĞDI

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 121,1 kilogram ile Rize'de gerçekleşti. Mardin 0,3 kilogram ile en az yağış alan il oldu. Normaline göre en fazla artış yüzde 30 ile Muğla'da, en fazla azalma ise yüzde 95 ile Mardin'de gerçekleşti. Bartın'da son 23, Mardin'de son 20 ve Giresun'da son 13 yılın en düşük haziran ayı yağışı kaydedildi.

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ORTALAMA 4,8 GÜN YAĞIŞLI GEÇTİ

Türkiye genelinde haziran ayında ortalama 4,8 gün yağış görüldü. 6,5 gün olan normaline (1991-2020) göre düştü. Yağışlı gün sayıları Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Balıkesir, Manisa, İzmir çevrelerinde yer yer 1 güne kadar indi.

TÜM BÖLGELER GEÇEN YILI GEÇTİ

Marmara'da 8,9 kilogram olan haziran ayı yağışı, 41,5 kilogram olan normaline göre yüzde 79 azalırken, 2,4 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Ege'de 24,6 kilogram olan haziran ayı yağışı, 26,1 kilogram olan normaline göre yüzde 6 azalırken, 8,3 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Akdeniz'de 24,2 kilogram olan haziran ayı yağışı, 21,2 kilogram olan normaline göre yüzde 14 azalırken, 10 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

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İç Anadolu'da 28,7 kilogram olan haziran ayı yağışı, 36,6 kilogram olan normaline göre yüzde 22 azalırken, 14,2 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Karadeniz'de 35,2 kilogram olan haziran ayı yağışı, 58,7 kilogram olan normaline göre yüzde 40 azalırken, 27,6 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 28 artış gösterdi.

Doğu Anadolu'da 23,5 kilogram olan haziran ayı yağışı, 29,5 kilogram olan normaline göre yüzde 20 azalırken, 10,5 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Güneydoğu Anadolu'da 1,9 kilogram olan haziran ayı yağışı, 8,7 kilogram olan normaline göre yüzde 78 azalırken, 1,7 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 12 artış gösterdi.