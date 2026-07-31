Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Haziran yağışlarında yüzde 90'lık rekor artış

        Haziran yağışlarında yüzde 90'lık rekor artış

        Bu yıl haziran ayında yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 oranında rekor artış gösterdi, uzun yıllar ortalamasının ise yüzde 30 altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 09:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Haziran yağışlarında rekor artış

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık yağış raporlarına göre 2026 yılı Haziran ayında, Türkiye genelinde metrekareye ortalama 23,7 kilogram yağış kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre metrekareye 33,6 kilogram ortalama yağışın olduğu 1991-2020 yılları haziran ayı normaline göre yağış yüzde 30 azalırken, metrekareye 12,5 kilogram olan geçen yıl haziran ayı yağışına göre yüzde 90 artış yaşandı.

        YÜZDE 80'DEN FAZLA ARTIŞ VE AZALMA

        Yağışlar Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar'ın güneybatı kesimleriyle, Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla arttı. Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümü ile Kuzey Ege, Bartın, Sinop, Kastamonu, Samsun, Mersin, Hatay ve Kaş çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı. Bölge genelinde haziran ayı yağışları Akdeniz Bölgesi hariç tüm bölgelerde normallerinin altında gerçekleşirken, tüm bölgelerde yağışlar geçen yıl yağışlarının üzerinde kaydedildi.

        EN FAZLA RİZE, EN AZ MARDİN'E YAĞDI

        İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 121,1 kilogram ile Rize'de gerçekleşti. Mardin 0,3 kilogram ile en az yağış alan il oldu. Normaline göre en fazla artış yüzde 30 ile Muğla'da, en fazla azalma ise yüzde 95 ile Mardin'de gerçekleşti. Bartın'da son 23, Mardin'de son 20 ve Giresun'da son 13 yılın en düşük haziran ayı yağışı kaydedildi.

        REKLAM

        ORTALAMA 4,8 GÜN YAĞIŞLI GEÇTİ

        Türkiye genelinde haziran ayında ortalama 4,8 gün yağış görüldü. 6,5 gün olan normaline (1991-2020) göre düştü. Yağışlı gün sayıları Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Balıkesir, Manisa, İzmir çevrelerinde yer yer 1 güne kadar indi.

        TÜM BÖLGELER GEÇEN YILI GEÇTİ

        Marmara'da 8,9 kilogram olan haziran ayı yağışı, 41,5 kilogram olan normaline göre yüzde 79 azalırken, 2,4 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

        Ege'de 24,6 kilogram olan haziran ayı yağışı, 26,1 kilogram olan normaline göre yüzde 6 azalırken, 8,3 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

        Akdeniz'de 24,2 kilogram olan haziran ayı yağışı, 21,2 kilogram olan normaline göre yüzde 14 azalırken, 10 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

        REKLAM

        İç Anadolu'da 28,7 kilogram olan haziran ayı yağışı, 36,6 kilogram olan normaline göre yüzde 22 azalırken, 14,2 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

        Karadeniz'de 35,2 kilogram olan haziran ayı yağışı, 58,7 kilogram olan normaline göre yüzde 40 azalırken, 27,6 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 28 artış gösterdi.

        Doğu Anadolu'da 23,5 kilogram olan haziran ayı yağışı, 29,5 kilogram olan normaline göre yüzde 20 azalırken, 10,5 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

        Güneydoğu Anadolu'da 1,9 kilogram olan haziran ayı yağışı, 8,7 kilogram olan normaline göre yüzde 78 azalırken, 1,7 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 12 artış gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oğlu cinayete kurban giden baba: Kadın, sığınmak için bizim çocukların yanına koşmuş

        ADANA'da Osman Ataş (28) tarafından öldürülen Ali Can Demir'in (25) babası Savaş Demir (50), şüphelinin sevgilisi Semra Yılmaz'ı (44) öldürdükten sonra oğlu ile arkadaşı Sinan İlbey'i (28) vurduğunu belirterek, "Kadın, bizim çocukların yanına koşmuş sığınmak için. Bizim çocuklar durumu görünce yardı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyarlık operasyon
        2 milyarlık operasyon
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Avrupa alevlerle mücadele ediyor
        Avrupa alevlerle mücadele ediyor
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        2 çocuk babası meme kanserini yendi! İki memesi de alındı
        2 çocuk babası meme kanserini yendi! İki memesi de alındı
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak