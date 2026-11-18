Bitlis Hizan'da vatandaşlara 5 bin fidan dağıtıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde vatandaşlara 5 bin ceviz ve çam fidanı dağıtıldı
Giriş: 18 Kasım 2026 - 18:39 Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde fidan dağıtımı dolayısıyla Orman İşletme Şefliğinde program düzenlendi.
Etkinlikte dağıtılan 5 bin fidanla ilçedeki yeşil alanların artırılması hedefleniyor.
Programa Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Durmaz ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
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