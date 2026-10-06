İçinde cenaze bulunan tabut, araçtan düştü
Isparta'da cenaze nakil aracında bulunan tabutlardan biri, aracın trafik ışıklarında durmasının ardından hareket ettiği sırada yola düştü
Giriş: 06 Ekim 2026 - 17:39 Güncelleme:
Olay, Isparta-Eğirdir yolunda meydana geldi. Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir ilçesine nakledilmek üzere iki cenaze götüren cenaze aracı, trafik ışıklarında durup hareket ettiği esnada, içinde erkeğe ait olduğu belirtilen cenazenin bulunduğu tabut yerinden kayarak yola düştü.
İHA'nın haberine göre olayın ardından tabut, görevliler tarafından yeniden cenaze nakil aracına alındı.
Cenaze, yolculuğun devam etmesinin ardından ilgili yakınlarına teslim edildi. Tabutun, sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kayarak düştüğü öğrenildi.
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