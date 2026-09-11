Iğdır’da askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı
Iğdır'da askeri aracın devrildiği kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Giriş: 11 Eylül 2026 - 17:37 Güncelleme:
Iğdır’daki kaza, saat 15.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi.
Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri araç devriye görevi sırasında devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ