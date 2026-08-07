İHA takibiyle düzenlenen jandarma operasyonunda 253 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de jandarma ekiplerinin insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği tespit ve takip çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda 253 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 253 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında jandarma timleri, insansız hava aracı (İHA) kullanarak bölgede tespit ve takip çalışması gerçekleştirdi.
İHA İLE TESPİT EDİLDİ
Yapılan takibin ardından belirlenen noktaya operasyon düzenleyen ekipler, 253 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bakanlık açıklamasında, operasyonda görev alan jandarma personeli ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür edildi.
İçişleri Bakanlığı, operasyona ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.