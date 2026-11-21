Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Türkiye'nin küresel iklim diplomasisinin buluşma noktası olduğunu belirten Duran, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iklim değişikliğiyle mücadelede diyalog, uzlaşı ve somut eylemi esas alan bir yaklaşım ortaya konulduğunu ifade etti.

FOTO: ANKA

"TÜRKİYE KÜRESEL İKLİM DİPLOMASİSİNİN BULUŞMA NOKTASI OLDU"

Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendiği COP31 ile küresel iklim diplomasisinin buluşma noktası oldu. Antalya'da dünyanın dört bir yanından liderlerin, uluslararası kuruluşların, uzmanların ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği organizasyonda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede diyalog, uzlaşı ve somut eylemi esas alan yaklaşımımızı ortaya koyduk."

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"TÜRKİYE'NİN İKLİM VİZYONUNU ULUSLARARASI KAMUOYUNA AKTARDIK"

İletişim Başkanlığının zirve kapsamında yürüttüğü çalışmalara da değinen Duran, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İletişim Başkanlığı olarak biz de zirve boyunca yürüttüğümüz stratejik iletişim ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin yanı sıra düzenlediğimiz paneller ve toplantılar ile Türkiye'nin iklim vizyonunu uluslararası kamuoyuna aktarmaya, küresel farkındalığın güçlendirilmesine katkı sunduk."

COP31'in uluslararası dayanışmaya katkı sağlaması temennisinde bulunan Duran, "COP31'in, ortak geleceğimiz için verilen taahhütlerin somut adımlara dönüşmesine ve uluslararası dayanışmayı güçlendirecek kalıcı sonuçların elde edilmesine vesile olmasını temenni ediyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.