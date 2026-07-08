İletişim Başkanı Duran'dan 'NATO Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk dış politikası, bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek küresel sistemin etkili güçlerinden biri haline gelmiştir. Bu stratejik konum ve kazanılan yüksek saygınlığın en somut yansımasını, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Ankara’nın ev sahipliği yaptığı bu tarihi süreçte açıkça müşahede ediyoruz. Küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan ‘NATO 3.0’ vizyonu, Avrupa’nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedeflerken, Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde, entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır. Türkiye, bir yandan savunma sanayinde güçlenirken, diğer yandan Gazze ve Lübnan’da sükunetin sağlanması için küresel vicdanın sesi olmakta ve tüm aktörleri sorumluluk almaya çağırmaktadır. Ankara’da somutlaşan bu irade, Türkiye’nin küresel diplomasideki belirleyici konumunu ve adil bir dünya düzeni inşa etme kararlılığını bir kez daha tescillemiştir" ifadelerini kullandı.