Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İletişim Başkanı Duran, Iğdır'daki askeri araç kazasında şehit olan Koparan için taziye yayımladı

        İletişim Başkanı Duran, Iğdır'daki askeri araç kazasında şehit olan Koparan için taziye yayımladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Ziya Koparan için başsağlığı mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 20:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Koparan için başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Ziya Koparan için taziye mesajı paylaştı.

        Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit Sözleşmeli Er Ziya Koparan'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı temennisinde bulundu.

        Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada şehit olan Sözleşmeli Er Ziya Koparan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burhanettin Duran
        #Ziya Koparan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş kazandı liderlik koltuğunu kaptı!
        Beşiktaş kazandı liderlik koltuğunu kaptı!
        Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
        Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yaz havası sürüyor, yağmur ve serinlik geliyor
        Yaz havası sürüyor, yağmur ve serinlik geliyor
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor