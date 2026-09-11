İletişim Başkanı Duran, Iğdır'daki askeri araç kazasında şehit olan Koparan için taziye yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Ziya Koparan için başsağlığı mesajı yayımladı
Giriş: 11 Eylül 2026 - 20:43 Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Ziya Koparan için taziye mesajı paylaştı.
Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit Sözleşmeli Er Ziya Koparan'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı temennisinde bulundu.
Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada şehit olan Sözleşmeli Er Ziya Koparan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
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