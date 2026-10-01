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        Haberler Gündem Politika İletişim Başkanı Duran: Salonun terk edilmesini millî iradeye saygısızlık

        İletişim Başkanı Duran: Salonun terk edilmesini millî iradeye saygısızlık

        İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışında TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüye çıkmasının ardından Yeni Parti grubunun salonu terk etmesine tepki gösterdi. Duran, söz konusu tutumun Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, millî iradeye ve parlamenter teamüllere karşı da saygısızlık olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Duran'dan Yeni Parti'ye Meclis tepkisi

        İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Genel Kurul’a hitap etmek üzere kürsüye çıkmasının ardından Yeni Parti grubunun salonu terk etmesine ilişkin paylaşım yaptı.

        Duran, paylaşımında TBMM’nin millî iradenin tecelligâhı olduğunu belirterek, farklı siyasi görüşlerin aynı çatı altında konuştuğu, tartıştığı ve millet adına söz söylediği bir kurum olduğunu ifade etti.

        “MİLLÎ İRADEYE VE PARLAMENTER TEAMÜLLERE SAYGISIZLIK”

        Duran, Yeni Parti grubunun Genel Kurul salonunu terk etmesini, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde değerlendirdi.

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        İletişim Başkanı Duran, söz konusu tutumun “millî iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlık” olduğunu söyledi.

        Duran, bu tavrın TBMM’nin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutum olduğunu ifade etti.

        “DEMOKRATİK SİYASET FARKLI GÖRÜŞLERE TAHAMMÜLÜ GEREKTİRİR”

        Demokratik siyasetin yalnızca kendi sözünü söylemekten ibaret olmadığını belirten Duran, farklı görüşlere tahammül edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Duran, milletin seçtiği Cumhurbaşkanı’nın milletin Meclisi’nde dinlenmesinin de demokratik siyaset anlayışının bir gereği olduğunu belirterek, siyasi ihtilafların devletin köklü gelenekleri ve Meclisin ortak hukukunun önüne konulmaması gerektiğini kaydetti.

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        Duran’ın paylaşımı, TBMM’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı’nın açılışında yaşanan gelişmenin ardından geldi. Yeni Parti milletvekilleri, Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitap etmek üzere kürsüye çıkmasından önce salondan ayrılmıştı.

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